Ilfattoquotidiano.it - Mosca denuncia un attacco ucraino con droni al gasdotto Turkstream: “L’obiettivo di Kiev è bloccare le forniture di gas ai Paesi europei”

“Il regime di, per fermare ledi gas ai, ha tentato unutilizzando noveaerei“. È questa ladel ministero della Difesa russo che ha accusato gli ucraini di avere attaccato, sabato scorso, una stazione di compressione delin Russia, proprio condile esportazioni di gas russo versodell’Unione europea. Il tentativo è fallito e l’attività prosegue regolarmente, si aggiunge in un comunicato.Ilè undi esportazione composto da due linee. Una di queste è destinata alla fornitura di gas dalla Russia attraverso il Mar Nero alla Turchia, mentre la seconda aidell’Europa meridionale e sudorientale. La sua capacità progettuale raggiunge i 31,5 miliardi di metri cubi all’anno ed è stato messo in funzione nel gennaio 2020.