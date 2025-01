Mistermovie.it - Mister Movie | Addio a TikTok e Netflix in Russia?

hanno preso la decisione di interrompere parte delle loro operazioni in, una mossa che riflette le crescenti preoccupazioni riguardo alla nuova legislazione russa sulle fake news.La sospensione dei servizi diclass="wp-block-heading">ha annunciato di sospendere il live streaming e la pubblicazione di nuovi contenuti sulla sua piattaforma in. La decisione è una risposta diretta alla legge recentemente approvata dal governo russo, che prevede pene severe, fino a 15 anni di carcere, per chi diffonde informazioni considerate false sul conflitto in Ucraina. Attraverso un comunicato su Twitter, la piattaforma ha chiarito che alcune funzioni rimarranno operative, ma il monitoraggio della situazione sarà continuo., invece, ha deciso di sospendere completamente le proprie operazioni in, citando “circostanze sul campo” senza fornire ulteriori dettagli.