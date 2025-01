Ilgiorno.it - Milano, rapina una farmacia sotto gli occhi della polizia: arrestato

, 13 gennaio 2025 – Un pattugliamento ad hoc in zona Papiniano, per individuare untore seriale di farmacie, ha dato il risultato sperato. Ladi Stato di, infatti, hain flagranza di reato un cittadino italiano di 55 anni, con precedenti penali e di, per unaaggravata commessa a unain viale Coni Zugna. È successo venerdì 10 gennaio, quando gli agentisesta Sezione “Criminalità diffusa”Squadra Mobile milanese, a seguito di diverse rapine ai danni di farmacie perpetrate sempre dallo stesso individuo, con lo stesso modus operandi, hanno effettuato un servizio di pattugliamento del territorio in zona Papiniano. Intorno alle 18.30, nel transitare in piazzale Aquileia hanno notato in lontananza un uomo corrispondente alle descrizioni, entrare in unadi viale Coni Zugna, quindi una volta accertatosi che si trattassestessa persona lo hanno atteso all’uscita.