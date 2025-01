Ilfattoquotidiano.it - “Ho aiutato 2 mila persone a camminare di nuovo. È disgustoso che negli Stati Uniti un fo***to youtuber sia la loro unica opzione”: lo sfogo di Mr. Beast

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Hodi“. A dirlo è lopiù famoso al mondo, Jimmy Donaldson, meglio conosciuto con il nome di Mr.. Il content creator, che vanta oltre 340 milioni di iscritti sulla piattaforma di Google, è diventato famoso grazie ai suoi video, nei quali si lancia in sfide e competizioni di vario tipo. Ed è anche l’inventore deiGames, la competizione televisiva, disponibile su Prime Video, in cui 1.000“lottano per 5 milioni di dollari”. Ma l’attività di Donaldson non si limita solo a questo. Perché già da diversi anni, grazie alla sua fama, il content creator si muove per dare una mano a chi è in difficoltà. È il caso dell’ultimo video caricato sul canale di Mr.: “Hodi“, è il titolo della challenge lanciata dallo