Giro d'Italia: nella tappa "Napoli- Potenza" Irpinia protagonista

Tempo di lettura: < 1 minutoScatta il conto alla rovescia tutto in rosa per il 108°che partirà venerdì 9 maggio da Durazzo in Albania per concludersi a Roma sui Fori Imperiali domenica 1° giugno.Nelle 21 tappe, tra le 15 regioni italiane su 20 che si toccano c’è anche la Campania e in particolare l’che partirà giovedì 15 maggio dal capoluogo partenopeo, i ciclisti per 226 chilometri, con dislivello di 2600 metri e definita da 2 stelle di difficoltà, dopo il Valico di Monte Carruozzo, da Pescopagano transiteranno nei comuni Sant’Andrea di Conza, Conza della Campania, lo svincolo di Morra de Sanctis, Lioni, gli svincoli di Nusco, Cassano Irpino, Volturara Irpina per poi attraversare Atripalda, Avellino, Monteforte Irpino, che sarà Gran Premio della Montagna di terza categoria, e infine Baiano.