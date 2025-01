Scuolalink.it - FIRST sollecita la convocazione dell’osservatorio per l’inclusione scolastica

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da parte della Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela Diritti delle persone con disabilità (), che ha richiesto al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe Valditara, e al Sottosegretario, On. Paola Frassinetti, laurgentePermanente per, ormai inattivo da diversi mesi. Richiestaosservatorio permanente perLaha richiesto al Ministro per l’ Istruzione, Prof. Giuseppe Valditara e merito e al Sottosegretario, On. Paola Frassinetti, di predisporre ladell’ Osservatorio Permanente per l’ Inclusione. L’ Osservatorio, infatti, risulta scaduto nel mese di Maggio 2024, da quella data non si è svolta più alcuna riunione.