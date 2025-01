Ilgiorno.it - Discarica abusiva in città. Chiusa la piattaforma i rifiuti restano per strada

"Abbandono diin via Cesare Battisti, siamo pronti a collaborare con il Comune, dateci ascolto". A dirlo è il circolo di Legambiente di Novate che ha segnalato il problema dal 2021 alla precedente Amministrazione e rinnova l’appello alla nuova Giunta. Legambiente Novate sottolinea che probabilmente la chiusura da quasi un anno dellaecologica, ha portato persone incivili a depositareanche davanti all’entrata del sottopasso che collega via Cesare Battisti al parcheggio di via Leopardi, di recente realizzazione, ma non ancora aperto. "Nell’attesa che il 18 gennaio riapra la, risollecitiamo l’amministrazione comunale a chiedere ad Amsa di pulire l’area retrostante la, dairiversati da persone che, quando lanon era ancora interessata dai lavori di copertura, si sono introdotte nellaper asportare materiale di loro interesse.