Carrarese Strategie anti-assenze per Pisa. Calabro resta senza il ‘pilastro’ Schiavi

Dopo quindici giorni latorna in campo nel campionato di serie B e lo fa in una sfida speciale: il derby toscano contro unche è secondo in classifica. Gli azzurri tornano in quel campo che per qualche mese a inizio stagione è stato anche la loro “dimora”, l’Arena Garibaldi, ma dove questa sera troveranno i veri padroni di casa. Si prospetta una grande festa dello sport in uno stadio pieno, fra due tifoserie amiche. I supporters carrarini hanno “bruciato” in pochissimo tempo i 900 biglietti a loro riservati. Laarriva a questo impegno con alcunedi rilievo. Mancheranno lo squalificatoe gli infortunati Coppolaro e Guarino. Dietro le scelte di conseguenza saranno obbligate con la difesa a tre composta da Oliana, Illanes e Imperiale. Il recupero forzato di Coppolaro, rientrato a Genova nella ripresa e poi in campo dall’inizio col Cesena, poteva comportare dei rischi che si sono purtroppo materializzati.