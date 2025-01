Iodonna.it - Caldi e di tendenza. I modelli del momento che esaltano i punti di forza (e mascherano quelli deboli)

Leggi su Iodonna.it

Da abbinare con gli stivali, e infilare in un baleno. Nulla di meglio di un vestito invernale risolve i look del periodo, e si adatta alle diverse fasi della giornata. Ragion per cui è impossibile rinunciarci, quale che sia il nostro fisico. Indispensabile, ma per molte difficile da indossare: se infatti i vestiti estivi permettono di giocare di più con i materiali, la maglia e i tessuti pesanti come il tweed e il velluto rischiano di “appesantire” la figura. Leggi anche › Come vestirsi a gennaio 2025? 5 look per iniziare l’anno con stile Come fare? Basta conoscere da vicino le tendenze inverno 2025 in fatto di vestitie avvolgenti. E puntare sul modello che che esalta al meglio i propridi, nascondendo possibilmente