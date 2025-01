Laprimapagina.it - Breuil-Cervinia: torna il nome storico della famosa località sciistica

, celebredel Comune di Valtournenche, potrebbe prestore a chiamarsi. La giunta regionaleValle d’Aosta ha approvato favorevolmente il ritorno alla denominazione, proposto dal Consiglio comunale di Valtournenche. La decisione arriva dopo il cambio dia “Le” avvenuto nel dicembre 2023, una scelta che aveva sollevato un acceso dibattito a livello nazionale.Secondo quanto dichiarato dal Comune, il toponimoè utilizzato da oltre 50 anni per promuovere laed è presente in tutte le pubblicità e informazioni turistiche. È inoltre unconosciuto a livello mondiale, rappresentando un richiamo non solo per il Comune di Valtournenche, ma per tutta la Valle d’Aosta. “Nella deliberazione approvata nel 2023 questi aspetti non erano stati adeguatamente considerati”, spiega il Consiglio, che ha deciso di rivedere la scelta a seguitonotevole risonanza mediatica.