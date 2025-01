Cityrumors.it - Affare Frattesi, Ranieri e Marotta depistano: c’è summit Inter e Roma per chiudere

Leggi su Cityrumors.it

E’ il nome più caldo del momento, le parole del tecniconista e del presidente nerazzurro sembrano fa naufragare l’operazione, la verità è un’altraNel mercato tutto è lecito anche e soprattutto le bugie. C’è una trattativa che sta per compiere il suo passo finale, nata tra le incertezze e qualche mugugno adesso si sta entrando nella fase calda.: c’èper(Ansa Foto) Cityrumors.itL’per molti sembrava quasi a un passo, per poi raffreddarsi dopo le parole di.“Troppi soldi” ha detto il tecniconista, mentre per il presidente nerazzurro“non è certo sul mercato tanto meno lui ci ha chiesto la cessione“. Parole che hanno fatto pensare che tutto fosse naufragato e allo stesso tempo anche un po’ di sane e normali bugie.