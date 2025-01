Gqitalia.it - ACAB si fa serie e racconta il conflitto tra caos e ordine, sicurezza e libertà, violenza visibile e subdola

Leggi su Gqitalia.it

Nel 2012 usciva nelle sale- All Cops Are Bastards, il primo film di Stefano Sollima dopo il successo dellaRomanzo Criminale. A distanza di 13 anni la, l’e il, lo scontro tra polizia e società, il confine tra ciò che è lecito e non lo è sono argomenti che divampano sulle pagine di cronaca.L’omonimo libro di Carlo Bonini del 2008 diventa ancora materia viva su cui costruire un nuovo racconto disseminato dei medesimi ingredienti di allora, ma con differenti punti di vista e diversi attori in campo, le cui vite sono tese quanto gli scontri in piazza tra manifestanti e celerini.La(su Netflix dal 15 gennaio) si sviluppa in 6 episodi e Sollima diventa produttore esecutivo, mentre Ivano, detto Mazinga, il poliziotto interpretato da Marco Giallini, indossa di nuovo il casco e si arma di scudo e manganello.