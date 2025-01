Ilrestodelcarlino.it - Voucher per gli asili: ci sono 111mila euro

dal Comune a sostegno delle famiglie con figli iscritti ai nidi privati. Il provvedimento, promosso dall’assessorato al welfare, consiste nell’assegnazione di un contributo per la frequenza nel 2024. L’amministrazione ha stanziato 111.267. La domanda deve essere presentata in forma telematica da domani fino al 28 febbraio. "Vogliamo garantire un aiuto concreto – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – e basato su criteri Isee. Il provvedimento, con i quattro nuovirealizzati grazie al Pnrr, è un passo avanti nell’impegno a rendere Civitanova a misura di infanzia". Per la domanda, è possibile rivolgersi ai punti di facilitazione digitale, il giovedì dalle 10 alle 18 all’Ufficio informazioni turistiche (0733.822213), e il venerdì dalle 9 alle 17 alla biblioteca Zavatti (0733.