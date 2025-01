Ilrestodelcarlino.it - Venti di burrasca, allerta meteo in Emilia Romagna: ecco dove

Bologna, 12 gennaio 2025 -arancione domani inper vento e stato del mare. Secondo il bollettino della protezione civile e di Arpae sono previstidiforte sull'Appennino centro-occidentale fra il Modenese e il Piacentino e dimoderata sulla fascia costiera,l'per il vento è arancione. È previsto, poi, mare da molto mosso sotto costa ad agitato al largo, con altezza dell'onda attorno ai 3 metri sul settore settentrionale e fino a 4 metri su quello meridionale. Le condizioni del mare potranno generare localizzati fenomeni di erosione del litorale. Non sono previste particolari precipitazioni, se non deboli nevicate sull'Appennino romagnolo.arancione e gialla:L'saràarancione per vento nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Ravenna e Forlì Cesena; per stato del mare nelle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.