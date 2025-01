Inter-news.it - LIVE Roma-Inter Women 0-0: inizia la partita al Tre Fontane

Leggi su Inter-news.it

è lavalida per la quattordicesima giornata di Serie A Femminile. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Le nerazzurre giocheranno contro le capitoline allenate da Alessandro Spugna. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “Tre” di0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP20.45LA20.25 Mancano venti minuti al fischio d’inizio dellatravalida per la quattordicesima giornata di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali., LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Kresche; Thogersen, Linari, Minami, Hanshaw; Greggi, Kumagai, Giugliano; Glionna, Giacinti, Haavi.