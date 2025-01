Sport.quotidiano.net - L’Arezzo butta via la partita: passa la bestia nera Pineto, finisce 1-2

Arezzo, 13 gennaio 2025 –si fa del male da solo e così banchetta ildel Cavallino al Comunale, dove ha sempre vinto. Troise, alle prese con diverse assenze e alcuni acciacchi, opta per il 4-2-3-1 con Santoro e Mawuli in mediana e Tavernelli, Guccione e Pattarello dietro a Ogunseye. Una sorpresa anche in difesa, dove Gigli va in panchina: con Chiosa c’è Gilli, al debutto da titolare. La gara stenta a decollare:perde qualche pallone di troppo in costruzione e davanti denota scarsa precisione. Al 23’ la prima fiammata con Pattarello, che rientra sul sinistro e calcia sul secondo palo, trovando la pronta risposta di Tonti. Gli amaranto provano l’arrembaggio ma a volte sono troppo lunghi, lasciando spazi agli abruzzesi con Bruzzaniti, spina nel fianco che mette in apprensione Montini e Trombini.