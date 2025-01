Liberoquotidiano.it - I pro-Ramy odiano gli ebrei: Bologna, vandalizzata la sinagoga. FdI inchioda Lepore: "Esponeva la bandiera palestinese"

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'odio degli antagonisti in piazza perElgaml non colpisce soltanto la polizia, con gli otto agenti feriti a Roma. Nel mirino anche gli. A, infatti, si apprende che tra i bersagli degli atti vandalici ci sono stati ladella città e diverse attività commerciali, in un'escalation di disordini che ha scosso il capoluogo emiliano. Il sindaco Matteo, alle prese con il secondo corteo degenerato in città negli ultimi tre mesi, è intervenuto per condannare l'assalto. Oggi, domenica 12 gennaio,ha espresso solidarietà alle vittime delle violenze: "Esprimo la mia solidarietà alla comunità ebraica. Così come esprimo solidarietà ai commercianti e lavoratori che hanno subito danneggiamenti, saremo al loro fianco. Sin dal primo momento il personale di Hera e della polizia locale è intervenuto a supporto della situazione e per tutta la notte si è lavorato per ripulire e sistemare i danni causati.