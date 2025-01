Liberoquotidiano.it - Genoa, prima vittoria casalinga: un tiro deviato di Frendrup stende il parma

Leggi su Liberoquotidiano.it

Primo successo casalingo in campionato per ilin questa stagione di Serie A. È stato Mortena regalare ai liguri ladi misura sulcon un gol al 65esimo, un fortunato. I rossoblù salgono ora momentaneamente in undicesima posizione in classifica con 23 punti mentre gli emiliani restano quartultimi con 19. Per il Grifone si tratta di unafondamentale: non vinceva in casa dal 2-0 rifilato al Bologna nella scorsa stagione. Mastica amaro il, alla nona sconfitta in campionato: i crociati sono ora in piena lotta salvezza, servirà conquistare punti per togliersi dai bassifondi della classifica. Quella del Ferraris è stata una gara tosta, ruvida, soprattutto nella parte finale. I padroni di casa hanno provato a sfruttare soprattutto le palle inattive: laopportunità per il Grifone è arrivata proprio da corner, Vasquez però non è riuscito a sfruttare la conclusione ravvicinata, merito anche dell'ottimo riflesso da parte di Suzuki.