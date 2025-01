Conte ‘esplode’ all’imminente partenza di Kvaratskhelia per il PSG

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-11 17:23:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano!IL “Era” In Napoli è ad un passo dal finire. Il georgiano, chi punta ad andare al PSG con un’operazione da oltre 70 milioni di euro, Non giocherà questo fine settimana. eha confermato che lo stesso calciatore ha chiesto di lasciare il Napoli.Queste sono state le parole diquando gli è stato chiesto diin conferenza stampa:“Stiamo parlando di un calciatore importante, l’estate scorsa ne ho parlato con il presidente e volevo avere delle certezze tecniche pretendendo la conferma di alcuni giocatori importanti. Nonostante lui ed altri avessero chiesto di essere ceduto, io ci ho lavorato e sono riuscito a mantenere chi volevo. Lui (Kvara) ha chiesto di andarsene. sono deluso Mi sono reso conto che è stato un fulmine a ciel sereno e faccio un passo indietro.