Colp di scena Juve la beffa è dietro l’angolo | la Premier incombe

In casa, dopo il pari di ieri rimediato nel derby contro il Torino, bisogna registrare una possibiledi calciomercato.Dopo aver perso la semifinale della Final Four della Supercoppa italiana contro il nuovo Milan di Sergio Conceicao, laha pareggiato il derby contro il Torino. Tra le fila bianconere, di fatto, c’è molta amarezza per l’ennesimo pareggio.di, la: la(LaPresse) tvplay.itAnche perché laera passata in vantaggio con Yildiz, ma poi il Torino di paolo Vanoli è riuscito a riportare il risultato in parità con Vlasic. Con questo pareggio, di fatto, la ‘Vecchia Signora’ non è riuscita ad avvicinarsi alla Lazio di Marco Baroni.La distanza dal quarto posto, dunque, è rimasta sempre di tre punti. Archiviato il match contro il Torino, di fatto, laè attesa da un’altra gara molto importante, ovvero il recupero contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.