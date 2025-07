Sancho Juventus mai così vicini | ore decisive per l’inglese disposto a ridursi l’ingaggio pur di sbarcare a Torino Cifre e novità sull’affare

La Juventus si avvicina con entusiasmo a un colpo che potrebbe rivoluzionare il suo attacco: Jadon Sancho è sempre più vicino ai bianconeri, disposto a ridursi l’ingaggio pur di realizzare il sogno torinese. Le ore decisive sono arrivate e, secondo le ultime indiscrezioni, cifre e dettagli dell’affare con lo United stanno prendendo forma. La voglia di Sancho di indossare la maglia della Juventus potrebbe presto diventare realtà, aprendo un nuovo capitolo di questa intensa sessione di mercato.

Sancho Juventus mai così vicini: ore decisive per l’inglese, disposto a ridursi l’ingaggio pur di arrivare a Torino. Cifre e novità sull’affare con lo United. Il calciomercato Juventus è pronto a fare un passo decisivo per portare Jadon Sancho a Torino, e il calciatore inglese sembra essere molto motivato a trasferirsi in bianconero. Come riportato da Tuttosport, Sancho ha manifestato la sua disponibilità a ridurre il suo ingaggio per rendere il trasferimento possibile. Sancho chiede circa 7 milioni di euro annui, ma per arrivare alla Juve, è disposto a scendere a 5,5 milioni di euro, una cifra che il club bianconero ha proposto e che ha trovato un riscontro positivo da parte del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juventus mai così vicini: ore decisive per l’inglese, disposto a ridursi l’ingaggio pur di sbarcare a Torino. Cifre e novità sull’affare

In questa notizia si parla di: torino - inglese - juventus - così

Sancho Juve: Napoli in pole position ma… La dirigenza bianconera è convinta di questa sensazione per l’inglese. Cosa filtra per il possibile approdo di Jadon a Torino - Il duello tra Napoli e Juventus per Jadon Sancho si infiamma, con i bianconeri determinati a blindare l’esterno inglese del Manchester United.

Antonio Conte ritorna sulle voci “fastidiose” degli ultimi mesi: “Non ho mai avuto un accordo con la Juventus” “Grazie, è sempre bello raccontarsi”: così il tecnico del Napoli Antonio Conte al termine della lunga intervista registrata a Torino per “Federico B Vai su Facebook

Torino-Roma 0-2, gol e highlights: Ranieri vince l'ultima, è 5° posto e Europa League; Motta, ma scherziamo? Schiera la Juve così e fai tre gol all'Inter come me; Kalulu accende Milan-Juventus: «Thiago Motta e quella telefonata». Così è nato l'affare dell'estate.