Petrolio in calo dopo l' aumento della produzione dell' Opec+

Il mercato del petrolio vive una fase di incertezza dopo l'annuncio dell'Opec+ di aumentare la produzione di 550 mila barili al giorno a partire da agosto. Le quotazioni continuano a scendere, con il WTI in calo dell'1,01% a 66,32 dollari e il Brent dello 0,35% a 68,06 dollari. Questa decisione potrebbe influenzare i prezzi globali, creando nuove opportunità e sfide per l'economia mondiale.

Le quotazioni del petrolio continuano a calare dopo che l' Opec+ ha raggiunto un accordo di principio per aumentare la produzione giornaliera di petrolio di 550 mila barili al giorno a partire da agosto. Il wti arretra dell'1,01% a 66,32 dollari al barile. Il brent perde lo 0,35% a 68,06 dollari al barile.

