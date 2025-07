Il maltempo flagella il Nord e ora spaventa pure il Centro Italia A Milano morta una donna travolta da un albero caduto durante una violenta tempesta

Il maltempo si abbatte con furia sul Nord Italia, portando caos e tragedie. Dopo le violente tempeste che hanno devastato il Triveneto, ora anche il centro deve fare i conti con questa furia della natura. A Milano, una donna ha perso la vita travolta da un albero caduto durante una tempesta improvvisa, mentre altri sono rimasti feriti. La situazione richiede attenzione e prudenza: è fondamentale conoscere i rischi e proteggersi.

Dal caldo estremo ai temporali violenti nel giro di poche ore: l’ondata di maltempo che sta flagellando il Nord Italia ha già causato una vittima. Si tratta di una donna residente a San Vittore Olona, colpita mortalmente dalla caduta di un grosso albero mentre si trovava nei pressi di una cascina nel comune di Robecchetto con Induno, nel Milanese. Era in compagnia di un uomo e un’altra donna, entrambi rimasti feriti: la prima è stata elitrasportata all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo, il secondo è stato trasferito a Legnano. Il tragico incidente si inserisce in un quadro meteo decisamente instabile. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il maltempo flagella il Nord e ora spaventa pure il Centro Italia. A Milano morta una donna, travolta da un albero caduto durante una violenta tempesta

