rafting bronzo mondiale una medaglia valligiana

Dalla Val di Vara alla Slovenia, per conquistare un traguardo mai raggiunto prima. Ce l’hanno fatta Alessio Osvaldo Devoto, Viola Zolesi e Edoardo Lorenzini, figli della vallata (il primo di Borghetto, gli altri di Brugnato), che assieme a Francesca Fontanile hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo ai mondiali Under 23 di rafting, che si sono tenuti a Solkan e Nova Gorica. L’equipaggio ITA2, impegnato nella discesa slalom mista – la disciplina piĂą tecnica – ha accarezzato a lungo il sogno di potr raggiungere la medaglia d’oro, prima di attestarsi a una comunque ottima terza posizione finale, andando a rimpinguare un medagliere eccezionale per la nazionale italiana di specialitĂ , capace di conquistare nella trasferta slovena ben quindici medaglie, di cui nove d’oro, tre d’argento e altrettante di bronzo, in un’edizione che ha visto sfidarsi nelle acque del fiume Soça nei tre giorni di gare gli equipaggi di ben quindici Nazioni: Giappone, Turchia, Usa, Romania, Croazia, Marocco, Ucraina, Repubblica Ceca, Italia, Francia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, e gli equipaggi del Wrf team con Macedonia del Nord e Bulgaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it