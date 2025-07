L' oro è in calo a 3.320,10 dollari l' oncia

L'oro apre la settimana in leggero calo, riflettendo le recenti fluttuazioni di mercato. Con il contrato con consegna ad agosto scambiato a 3.320,10 dollari l’oncia e quello spot a 3.312,44 dollari, i prezzi segnano rispettivamente un ribasso dello 0,68% e dello 0,74%. Questa dinamica evidenzia come i mercati delle materie prime siano sempre più sensibili alle variabili globali, lasciando gli investitori attenti alle prossime evoluzioni.

Oro in calo in apertura di settimana: il contratto con consegna ad agosto passa di mano a 3.320,10 dollari l'oncia con un ribasso dello 0,68%. Il contratto spot è scambiato a 3.312,44 dollari l'oncia in calo dello 0,74%.

