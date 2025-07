Pistoiese votata all’attacco Si cerca una punta esperta

In cerca di una punta esperta, la Pistoiese mette nel mirino il mercato con entusiasmo. La squadra arancione, votata all’attacco, ha già raggiunto importanti traguardi, tra cui l’arrivo di Riccardo Bastianelli in prestito dalla Vis Pesaro. Con questa mossa strategica, i biancorossi puntano a rafforzare l’attacco e a scalare le posizioni in classifica. Ora, l’obiettivo è completare il roster con un attaccante di qualità per conquistare nuove vittorie e tornare protagonista nel campionato.

PISTOIA La doppia cifra è stata raggiunta. Nella mattinata di sabato, la Pistoiese ha ufficializzato l'arrivo in prestito dalla Vis Pesaro di Riccardo Bastianelli, esterno offensivo classe 2006. Nella stagione 2425, Bastianelli ha militato nel Girone H di Serie D col Francavilla, segnando tre reti in ventiquattro partite prima di tornare alla base in terra marchigiana. L'acquisto del laterale di proprietà biancorossa rappresenta il decimo movimento in entrata del club arancione, con un perfetto equilibrio, cinque per parte, anche tra under e over. Includendo anche i sette calciatori che erano in rosa già lo scorso anno e che sono stati confermati, il totale di elementi attualmente presenti in rosa ammonta a 17.

