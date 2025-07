Voglio votare fuorisede | la proposta di legge di iniziativa popolare depositata in Cassazione

Per far fronte a questo immobilismo si rende urgente una spinta democratica dal basso: la proposta di legge di iniziativa popolare depositata in Cassazione rappresenta il nostro diritto di partecipare attivamente alle decisioni che ci riguardano. È il momento di far sentire la nostra voce e chiedere al Parlamento di convertire finalmente questa iniziativa in realtà, garantendo a tutti i fuorisede il diritto di voto.

Sono passati due anni da quando, il 4 luglio 2023, la legge delega al governo sul voto fuori sede è stata approvata alla Camera. Un primo via libera a cui il Senato non ha dato alcun seguito e, cambiata la legislatura, il Parlamento non ha fatto passi avanti. Il governo Meloni, per la prima volta, ha autorizzato alcune sperimentazioni (Europee e referendum), ma nessun cambiamento strutturale è stato fatto. Per far fronte a questo immobilismo si sono mossi i cittadini: The Good Lobby Italia, Will Media e la Rete Voto Fuori Sede hanno depositato in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare "Voglio votare fuorisede" con cui si vuole garantire pienamente il diritto di voto per chi vive lontano dal proprio Comune di residenza.

