Fumata nera ai colloqui di Doha Israele attacca gli Houthi Netanyahu a Washington da Trump

In un clima di tensione crescente, i colloqui di Doha si concludono con una fumata nera mentre Israele intensifica gli attacchi contro gli Houthi nel Mar Rosso, rispondendo a un attacco a una nave. Netanyahu fa visita a Washington, mentre Iran si oppone alla proposta dei Brics per una soluzione a due Stati. Una serie di eventi che mette in evidenza come la regione sia in bilico tra guerra e diplomazia, lasciando il mondo ad attendere sviluppi cruciali.

Israele colpisce porti Houthi dopo un attacco a una nave nel Mar Rosso; i ribelli rispondono lanciando due missili. Fallisce il primo round di negoziati in Qatar. E l’Iran si oppone alla soluzione a due Stati proposta dai Brics. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fumata nera ai colloqui di Doha. Israele attacca gli Houthi. Netanyahu a Washington da Trump

In questa notizia si parla di: houthi - israele - fumata - nera

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

1)-Forse adesso scoppia "solo" la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ma in autunno potrebbe scoppiare una pseudo guerra mondiale che potrebbe coinvolgere alcuni Stati Europei, gli USA, altre super potenze nel sostenere la guerra per una o l'altra p Vai su Facebook

Colloqui a Doha: prima fumata nera. E Israele attacca gli Houthi in Yemen; Yemen, Israele lancia vigoroso attacco contro Houthi; Missile Houthi su Israele: 6 feriti all’aeroporto Ben Gurion. Falliscono i sistemi di difesa.

Colloqui a Doha: prima fumata nera. E Israele attacca gli Houthi in Yemen - Israele colpisce porti Houthi dopo un attacco a una nave nel Mar Rosso; i ribelli rispondono lanciando due missili. Scrive msn.com

Yemen, Israele lancia "vigoroso" attacco contro Houthi - L'operazione di attacco, denominata "Bandiera Nera", ha visto le Idf lanciare circa 50 missili e bombe contro due porti, una nave mercantile e una centrale elettrica Houthi ... Come scrive msn.com