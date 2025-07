Milan Allegri lancia la sfida a Conte | sogno seconda stella contro ambizione Scudetto-bis

Il Milan, con Allegri in panchina, si prepara a scrivere una nuova pagina di storia: tra sogno di seconda stella e ambizione di scudetto bis, la sfida tra Allegri e Conte promette emozioni indimenticabili. Dopo dodici anni, i due grandi allenatori tornano a incrociare le loro strade, pronti a lanciare la sfida più avvincente del calcio italiano. La stagione rossonera sta per cominciare, e tutto è possibile…

Milan, inizia oggi il ritiro rossonero di una stagione in cui, con Allegri in panchina, il diavolo si candida a principale concorrente del Napoli Massimiliano Allegri e Antonio Conte sono pronti a sfidarsi di nuovo. A dodici anni dall’ultimo incrocio diretto all’inizio di una stagione, i due allenatori, tra i più vincenti del calcio italiano, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, Allegri lancia la sfida a Conte: sogno seconda stella contro ambizione Scudetto-bis

In questa notizia si parla di: allegri - milan - conte - lancia

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Paolo Bargiggia contesta la scelta del Milan e la filosofia degli 'Istant Team' Cosa ne pensate Vai su Facebook

Conte resta al Napoli, arriva l’annuncio ufficiale. Allegri nuovo allenatore del Milan; Milan, garanzia Allegri: centra la Champions, lancia i giovani e gestisce i leader; Juventus, Chiesa rivela chi lo mandò via e invia messaggio a Conte e Allegri: Napoli o Milan possono riportarlo in Italia.

Milan, Allegri ringrazia Inter e Juve: così arriva il bomber - Per i rossoneri e per il tecnico, buone notizie: sviluppi in attacco favoriti dalle ultime mosse di nerazzurri e bianconeri ... Segnala calciomercato.it

“Può fare come il Napoli di Conte”: Fiducia Milan, investitura totale su Allegri - Addirittura c’è chi azzarda un paragone con il Napoli di Antonio Conte per la stagione che comincerà ad agosto. Si legge su spaziomilan.it