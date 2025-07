Il Viareggio batte ancora il Pisa Trionfo in finale di Coppa U20

il Viareggio Beach Soccer dimostra ancora una volta di essere una forza da non sottovalutare, sfidando ogni pronostico e regalando emozioni indimenticabili. Con due incredibili rimonte, la squadra toscana ha conquistato la Coppa Italia Under 20, confermando il suo spirito combattivo e la sua determinazione. Un trionfo che testimonia come, nel calcio giovanile, nulla sia scritto fino all’ultimo secondo. E questa vittoria rimarrà sicuramente impressa nella storia del club.

La Coppa Italia Under 20 alzata al cielo di San Benedetto del Tronto dal Viareggio Beach Soccer è il manifesto di chi continua a lottare anche quando sembra ormai condannato alla sconfitta e poi alla fine vince, grazie ad una stupefacente rimonta. Anzi, due. Come venerdì in semifinale contro la Lazio, anche nella finalissima di sabato contro il Pisa (già battuti 2 volte su 2 anche dalla prima squadra quest’estate fra campionato e coppa) i giovani bianconeri trovano dentro di sé una straordinaria forza per ribaltare tutto: sotto 4-1 a 8 minuti dal termine, la VBS riduce progressivamente il divario fino ad azzerarlo e in extremis compie addirittura il sorpasso, aggiudicandosi il match per 5-4. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Viareggio batte ancora il Pisa. Trionfo in finale di Coppa U20

In questa notizia si parla di: coppa - viareggio - pisa - batte

Juventus Women Primavera, è Triplete! Conquistata la Coppa Italia dopo Viareggio e scudetto - La Juventus Women Primavera di Marco Bruzzano scrive una pagina indimenticabile di storia conquistando il triplete: scudetto, Viareggio e ora la Coppa Italia, battendo la Fiorentina per 4-0 in finale.

Tempo di Coppa Italia Under 20 per la Farmaè Viareggio. Oggi alle 19 i bianconeri di mister Marco Pacini si scontrano con il Vasto nei quarti di finale a San Benedetto del Tronto. Diretta streaming sul canale Youtube della Lega Nazionale Dilettanti: https://ww Vai su Facebook

Il Viareggio batte ancora il Pisa. Trionfo in finale di Coppa U20; L'under 20 del Pisa Beach Soccer vola in finale di Coppa Italia; Farmaè Viareggio batte il Pisa 8-5 e vola in semifinale di Coppa Italia.

Il Viareggio batte ancora il Pisa. Trionfo in finale di Coppa U20 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Viareggio batte Pisa 8-5. Ed è in semifinale di Coppa - Un Viareggio da applausi batte il Pisa (già per la seconda volta in stagione dopo quella nella prima tappa del campionato di Serie A) e accede alla semifinale di Coppa Italia, in programma stasera ... Come scrive lanazione.it