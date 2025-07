F1 promossi e bocciati GP Gran Bretagna Piastri e Leclerc ‘respinti’ eccellenti Hülkenberg si consacra

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 si è rivelato un evento memorabile, ricco di emozioni e sorprese che potrebbero cambiare le sorti del campionato. Tra promossi e bocciati, alcuni protagonisti hanno brillato, altri meno. Ma chi sono stati i veri eroi e i grandi fallimenti di Silverstone? Scopriamo insieme i protagonisti di questa giornata indimenticabile, dove il talento e la fortuna si sono mossi in un duello senza esclusione di colpi.

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2025 passerà alla storia per tante ragioni, soprattutto per essere stata una gara da ricordare. Per il suo esito, potrebbe anche rappresentare un punto di svolta nella stagione corrente. Chi sono i principali promossi e bocciati dell’appuntamento di Silverstone appena passato agli archivi? PROMOSSI. HÜLKENBERG Nico (Sauber) – Non è promosso, è consacrato. Eccezionale nel risalire la classifica grazie a una strategia audace ed eseguita perfettamente. Sale sul podio per la prima volta a quasi 38 anni, al 239° Gran Premio della carriera. Anzi, della seconda carriera, perché la sua sembrava finita nel 2019. 🔗 Leggi su Oasport.it