Colloqui a Doha | prima fumata nera Raid di Israele contro gli Houthi Netanyahu a Washington da Trump

Gli incontri di Doha si sono conclusi con un nulla di fatto, mentre la tensione cresce in Medio Oriente: Israele colpisce i porti Houthi dopo un attacco nel Mar Rosso, e i ribelli rispondono con missili. Netanyahu si sposta a Washington per incontrare Trump, mentre l’Iran si oppone alla proposta dei BRICS di una soluzione a due Stati. Uno scenario complesso e fragile, che richiede attenzione e diplomazia per evitare escalation imprevedibili.

Israele colpisce porti Houthi dopo un attacco a una nave nel Mar Rosso; i ribelli rispondono lanciando due missili. Fallisce il primo round di negoziati in Qatar. E l'Iran si oppone alla soluzione a due Stati proposta dai Brics.

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

Israele ha avviato una massiccia campagna di bombardamenti contro l'Iran. L'incertezza geopolitica ha fatto schizzare i prezzi del petrolio. Ma quali sono le ragioni dell'attacco? Ecco cosa è successo. Vai su Facebook

