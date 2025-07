Finale dei 200 Castelli c’è

L’atletica italiana si infiamma a Grosseto, dove i Campionati Italiani Juniores e Promesse 2025 regalano emozioni senza sosta. La Società Atletica Grosseto Banca Tema brilla con la qualificazione di Noah Caterina Castelli nella finale dei 200 Under 20, un risultato che testimonia il talento e la determinazione dei giovani atleti italiani. Con passione e impegno, questi protagonisti stanno scrivendo pagine indimenticabili della nostra storia sportiva.

Assegnati altri 36 titoli nella seconda e lunghissima giornata dei Campionati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto 2025, dove la società di casa, l’ Atletica Grosseto Banca Tema, festeggia per la strepitosa qualificazione nella finale dei 200 Under 20 di Noah Caterina Castelli (foto). L’atleta classe 2006 allenata da Andrea Presacane coglie l’ultimo biglietto a disposizione per la finale grazie a un crono di 24.75 corso in una batteria difficilissima, che vedeva la presenza di Alice Pagliarini (23.99) e Chiara Rognoni (24.55), la medaglia d’oro e d’argento dei 100 corsi la sera prima. Nelle prime gare in programma, quelle dei 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it