Coppia di turisti rischia di annegare | salvati dal pronto intervento degli assistenti bagnanti L’incidente ieri in zona Serapo a Gaeta

Un pomeriggio di relax si è trasformato in un momento di paura sulla spiaggia di Serapo a Gaeta, quando una coppia di turisti ha rischiato di annegare. Grazie al pronto intervento degli assistenti bagnanti, la loro vita è stata miracolosamente salvata. Un esempio di come la professionalità e la tempestività possano fare la differenza in situazioni di emergenza in mare, sottolineando l'importanza di affidarsi sempre alla vigilanza degli operatori specializzati.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio, una coppia di turisti di Aversa è stata protagonista di un drammatico incidente nelle acque di Serapo, una delle località balneari più affollate di Gaeta. La situazione di pericolo ha avuto inizio quando i due, un uomo e una donna di circa 40 anni, si sono spinti a oltre duecento metri dalla riva in un mare che, a causa delle correnti, può risultare particolarmente insidioso per chi non è esperto. Un mare insidioso e la lotta per la sopravvivenza. La coppia ha iniziato a manifestare difficoltà a rimanere a galla. La donna in particolare, in evidente crisi, stava per perdere conoscenza, mentre il marito, anche lui provato dallo sforzo e dal panico, non riusciva più a contenere la situazione.

