Strade maestre la prima classe nomade è arrivata alla tappa finale | l’esame d’idoneità

È il viaggio straordinario di "Strade Maestre", un’avventura educativa che ha unito giovani esploratori e guide appassionate in un percorso di crescita e scoperta. Dalle strade di Orvieto a Trieste, tra chilometri di lezioni e incontri indimenticabili, questi ragazzi hanno dimostrato che la conoscenza non ha confini. Ora, con l’esame di idoneità alle porte, sono pronti a scrivere il loro prossimo capitolo.

Milletrecento chilometri di lezioni. Così è stato l’anno scolastico per Lolevia, Gioiele, Ariele, Mery, Lisa, Aron, Edoardo e Anna. La prima lezione il 16 settembre scorso a Orvieto, l’ultima il 3 giugno a Trieste. Con loro Marco Saverio Loperfido, Roberta Cortella, Marcello Paolocci, tre guide, tre insegnanti che hanno scelto gratuitamente di mettersi a disposizione di questi ragazzi per accompagnarli in un percorso formativo diverso. È il progetto Strade maestre promosso dalla cooperativa Camminamenti di Rende, in Calabria. In questi giorni i ragazzi stanno concludendo il loro percorso con la tappa più ardua: quella dell’ esame di idoneità per passare alla classe successiva, ma i buoni risultati stanno arrivando, spiegano i loro professori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strade maestre, la prima classe nomade è arrivata alla tappa finale: l’esame d’idoneità

Abbinare formazione scolastica e conoscenza del paesaggio nazionale. Si conclude dopo 8 mesi il progetto “Strade maestre-un anno di scuola in cammino”. L’esperienza diventerà una serie tv Rai - Dopo otto mesi di cammino, il progetto Strade Maestre, un anno di scuola in cammino, si conclude con un traguardo straordinario: l’arrivo a Trieste e la trasformazione della loro esperienza in una serie tv Rai.

