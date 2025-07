Le scuole montane vanno chiuse solo in casi eccezionali sono presidio di coesione sociale e di contrasto allo spopolamento | a dirlo il Consiglio di Stato INTERVISTA

Le scuole montane sono veri e propri presidi di coesione sociale e strumenti contro lo spopolamento, come sottolinea il Consiglio di Stato. Tuttavia, con il calo delle nascite, molte di esse vengono chiuse o accorpate, alimentando un circolo vizioso di abbandono territoriale. È urgente intervenire per preservare queste istituzioni vitali e invertire questa tendenza. A fronte delle sfide attuali, diventa fondamentale trovare soluzioni che rafforzino le comunità montane e garantiscano un futuro sostenibile.

Calano le nascite, chiudono le scuole o si accorpano a scuole situate in comuni vicini o lontani. Il disagio che ne deriva spinge a sua volta le famiglie ad abbandonare il territorio per alleviare i problemi che ne scaturiscono, in un circolo vizioso che sembra inarrestabile e che invece occorre arrestare. Lo stop e l’allarme per questa situazione arrivano intanto con una sentenza del Consiglio di Stato della quale avevamo riferito. Ma a fronte di questa sentenza, di cui pure tratteremo più avanti, il problema non è certo risolto, anzi siamo solo all’inizio. L'articolo Le scuole montane vanno chiuse solo in casi eccezionali, sono presidio di coesione sociale e di contrasto allo spopolamento: a dirlo il Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

