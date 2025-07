Morte Jeffrey Epstein per l'Fbi non fu ucciso | Nessun ricatto a clienti importanti

Il mistero avvolge ancora la tragica fine di Jeffrey Epstein, ma secondo l'FBI, non fu assassinato né ricattò clienti di rilievo. La loro teoria sostiene che il finanziere condannato si sarebbe suicidato da solo, senza reti segrete o cospirazioni di alto livello. Una versione che continua a suscitare dubbi e domande sulla verità dietro questa vicenda oscura, lasciando spazio alle ipotesi più inquietanti e alle ricerche di chiarimenti.

Secondo l'Fbi, Jeffrey Epstein non fu assassinato nella sua cella di Manhattan il 10 agosto del 2019. Per le autorità non esisterebbe alcuna lista di uomini importanti da ricattare e il finanziere, condannato per pedofilia e traffico di minori, si sarebbe spontaneamente tolto la vita.

Non ci sono prove che Jeffrey Epstein abbia ricattato ricchi e potenti, tenuto una 'lista clienti' o sia stato assassinato. Sono le conclusioni dell'indagine del Dipartimento di Giustizia e dell'Fbi, secondo quanto riportato da Axios.

