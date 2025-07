Calciomercato Inter missione futuro | occhi su Leon Jakirovic

L’Inter guarda oltre l’immediato, puntando a costruire il proprio domani: i riflettori sono su Leon Jakirovic, talento emergente della Dinamo Zagabria. Con un esordio in Champions League e un’eredità da padre calciatore e allenatore, Jakirovic incarna il futuro del calcio europeo. La sua crescita promette di lasciare il segno, e l’Inter non vuole lasciarsi sfuggire questa opportunità di investimento e sviluppo. La missione è chiara: scoprire e coltivare il prossimo grande campione.

