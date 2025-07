La rotta granata tracciata da Taldo | Vorrei creare giovani di proprietà

Carlo Taldo sta tracciando una rotta ambiziosa per il Pontedera: puntare sui giovani di proprietà per costruire un futuro solido e competitivo. Nei primi giorni del suo incarico, ha già portato in squadra talenti promettenti come Vona, Tempre e Andolfi, segnando l’inizio di una strategia che mira a valorizzare i giovani e a rafforzare la società. Le sorprese non sono finite: l’estate promette di essere ricca di novità e successi.

Carlo Taldo, direttore sportivo del Pontedera, non ha perso tempo. Nei primi otto giorni del suo nuovo incarico ha portato alla corte di Leonardo Menichini tre elementi: i difensori Vona (1996) e Tempre (2006) e l’attaccante Andolfi (2000). La marcia di avvicinamento al 18 luglio (data di inizio della preparazione atletica) è cominciata e riserverà altre sorprese. "Ci sono tantissime trattative aperte – ha rivelato il direttore – alcune ben avviate, altre ancora a livello embrionale, conoscitivo. Le priorità sono i giovani, che non saranno solo valorizzati. Mi piacerebbe in futuro, magari già in questa stagione, riuscire a creare dei giovani di proprietà". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La rotta granata tracciata da Taldo: "Vorrei creare giovani di proprietà"

