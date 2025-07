Il Modena può accelerare

Il Modena non si ferma: tra rinnovi, arrivi e conferme, la squadra gialloblù sta già dando segnali di forte determinazione. Con Dellavalle pronto a essere il pilastro titolare e Chichizola destinato a vestire i panni del numero uno, il club ha dimostrato di voler competere al massimo delle sue possibilità. La prima settimana di luglio promette un futuro ricco di sorprese e successi.

Il rinnovo del prestito di Dellavalle, gli arrivi di Chichizola, Massolin e Nador, quello di Tonoli che era già stato acquistato in inverno: non si può certo dire che il Modena non si sia mosso nella prima settimana di luglio, e in effetti, soprattutto con l’operazione relativa a Dellavalle (che sarà un titolare, nella foto) e quella che ha portato in gialloblù Chichizola (oggi in pectore il numero 1, poi vedremo), qualcosa di rilevante si è già visto, tenendo presente che Massolin e Nador, ma in fondo anche Tonoli, potrebbero avere parecchie chance, ma al momento in B sono ancora da testare, e a bocce ferme vanno considerati dei puntelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net