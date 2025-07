La favola che stanno vivendo i ballerini valdarnesi volati a Burgos in Spagna Gli allievi di DanzAria ai mondiali Tutti i protagonisti in azzurro

da Montevarchi a Burgos, una vera e propria favola che testimonia talento e passione. Gli allievi di DanzAria, guidati dalla maestra Maria Toth, stanno vivendo un’esperienza unica, rappresentando con orgoglio l’Italia in una delle competizioni più prestigiose del mondo della danza. Con il cuore colmo di emozione e determinazione, questi giovani protagonisti sono pronti a lasciare il segno: la loro avventura è solo all'inizio.

MONTEVARCHI Da Montevarchi ai mondiali di ballo. È questa la favola che stanno vivendo i ballerini di DanzAria, che sono volati a Burgos, in Spagna, per rappresentare la nazionale italiana alla Dance World Cup 2025. Sono 11 gli allievi della scuola di danza guidata da Maria Toth che vestiranno l'azzurro in una competizione con numeri da capogiro: 51 paesi presenti, 8500 atleti che si sfideranno nelle finali della 21esima edizione della Dwc, che si concluderà il 12 luglio. Eleonora Valorosi, una delle allieve, è già arrivata nella penisola iberica accompagnata dall'insegnante Iris Hodzic per gareggiare nelle categorie Children Solo Contemporaneo e Children Classica Repertorio.

