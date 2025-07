Dazi Trump | Alle 12 partono le prime lettere Continua lo scontro con Musk

Donald Trump annuncia l'invio imminente di lettere ai Paesi coinvolti nella disputa commerciale, anticipando un possibile escalation del conflitto economico. Con un tono deciso, il presidente statunitense avverte che le misure potrebbero riguardare tra 12 e 15 nazioni se non si troverà un'intesa. La partita è aperta: le prime lettere segnano l'inizio di uno scontro che promette di scuotere il panorama globale, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che avrebbe inviato lettere a partire da oggi alle 12 (le 18 in Italia, ndr). “Potrebbero essere 12, potrebbero essere 15”, ha dichiarato il tycoon facendo riferimento al numero di Paesi verso cui saranno inviate se non raggiungeranno un accordo. Trump ha specificato che gli Stati Uniti non avrebbero iniziato a riscuotere tali tasse prima del 1° agosto. “Abbiamo anche concluso accordi”, ha detto Trump ai giornalisti prima di tornare alla Casa Bianca dalla sua casa nel New Jersey. “Quindi avremo una combinazione di lettere, e alcuni accordi sono già stati conclusi”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it