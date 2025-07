A Renzi resta solo l’ego della bilancia

Un personaggio che, tra luci e ombre, ha segnato la scena politica italiana, ma ora sembra smarrito in un labirinto di protagonismo e autocelebrazione. Matteo Renzi, un tempo figura di rilievo, si trova ad affrontare un presente dominato dall’ego più che dall’efficacia. Resta da chiedersi: chi potrà salvarlo dal vortice dell’autoreferenzialità prima che sia troppo tardi?

C’è un caso umano che si aggira per l’Italia. Il suo nome è Matteo. Il suo cognome è Renzi. Bisognerà che prima o poi qualcuno faccia qualcosa per salvarlo dall’overdose di narcisismo che lo sta travolgendo: pensava di essere l’ago della bilancia, invece gli è rimasto solo l’ego della bilancia. Peso massimo del nulla mediatico. Compare a qualsiasi ora, in qualsiasi trasmissione, con conduttori che fingono di prenderlo sul serio, per spiegare al Paese come si conquista la fiducia degli italiani, lui che l’ha persa per sempre. Come si sta al governo, lui che non è stato capace di governare. Come si vincono le elezioni, lui che con il suo partitino veleggia da tempo sui bassifondi del 2 per cento. 🔗 Leggi su Panorama.it