Cobolli-Cilic oggi a Wimbledon 2025 | orario precedenti dove vederla

Scopri gli ultimi aggiornamenti su Flavio Cobolli a Wimbledon 2025: oggi, lunedì 7 luglio, il giovane talento italiano affronta Marin Cilic negli ottavi di finale. Con inizio alle 12, potrai seguirlo in diretta TV e streaming, vivendo ogni scambio di questa sfida emozionante. Dopo la vittoria contro Mensik, Cobolli punta a conquistare un traguardo storico nel torneo inglese. Non perderti questa giornata di grande tennis: l'appuntamento è ora!

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2025. Oggi, lunedì 7 luglio, l'azzurro affronta Marin Cilic negli ottavi dello Slam inglese in diretta tv e streaming con inizio alle 12. Il tennista romano, reduce dall'agevole successo contro Mensik, è già al suo migliore risultato in un torneo dello Slam. Il croato, dall'altra parte, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: cobolli - cilic - wimbledon - orario

