Mercato Inter Ausilio monitora Dodò in caso di addio di Dumfries | è pronto a giocarsi quella carta per convincere la Fiorentina!

Il mercato dell'Inter si infiamma tra strategie e possibili manovre: con Dumfries in bilico, Ausilio tiene d'occhio Dodò come possibile alternativa. La sua disponibilità e versatilità potrebbero rivelarsi la carta vincente per convincere la Fiorentina e garantire un colpo di scena nel reparto esterni. Il futuro di Dumfries, dunque, si gioca tra trattative e opportunità: l'ora della verità si avvicina e le decisioni potrebbero cambiare le carte in tavola.

Ecco quale. Il futuro di Denzel Dumfries resta uno dei nodi principali da sciogliere per il mercato Inter. L'esterno olandese, classe 1996, è legato al club da una clausola rescissoria valida fino al 15 luglio, termine oltre il quale la strategia di mercato nerazzurra potrebbe cambiare radicalmente. In caso di cessione, i dirigenti milanesi valuteranno attentamente le prossime mosse per non farsi trovare impreparati. La partenza di Dumfries, seguito con attenzione da Manchester United e Barcellona, aprirebbe un nuovo scenario per Cristian Chivu.

