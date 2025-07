GRANDE FRATELLO | LA STORICA DECISIONE DI CANALE 5 SARÀ DAVVERO LA VOLTA BUONA?

Il ritorno del Grande Fratello promette di essere il grande evento televisivo dell’autunno, con un palinsesto ricco di emozioni e sorprese. Canale 5 ha infatti deciso di rinnovare la sua storica intuizione, puntando su entrambe le edizioni: quella nip con Simona Ventura e quella vip con Alfonso Signorini. Ma c’è una grande novità che farà discutere: fuori personaggi più o meno famosi, dentro solo...

Grande Fratello tornerà a settembre e andrà avanti tutta la stagione tra l’edizione nip con Simona Ventura e quella vip con Alfonso Signorini. Canale 5 ha inoltre preso una storica decisione. Se Signorini avrà dalla sua personaggi più o meno famosi, oltre a vipponi che si sono distinti particolarmente nelle 25 edizioni del padre dei reality, Ventura avrà pare solo nip. Nip veri. Stando a quanto riporta FanPage infatti ci sarebbe un diktat: fuori gli influencer, i tiktoker e le star dei social in generale. Il primo GF by Simona Ventura sarebbe un ritorno alle origini. Mediaset vorrebbe persone realmente sconosciute, come lo erano nelle prime edizioni degli anni 2000, per ritrovare nel cast una spontaneità e una genuinità che latitano da troppo tempo. 🔗 Leggi su Bubinoblog