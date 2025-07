Lippi saluta il BcL dopo cinque anni | Grande in bocca al lupo per il futuro

Dopo cinque stagioni di successi e crescita, Fabio Lippi saluta il Basket Club Lucca, lasciando un segno indelebile nel cuore della squadra e dei suoi tifosi. Con grande ammirazione, salutiamo il giovane playmaker, simbolo di dedizione e talento. In bocca al lupo per il futuro, Fabio: il tuo percorso è solo all’inizio e il mondo del basket ti aspetta con nuove sfide e grandi traguardi.

Per il momento alla prima squadra del Basketball Club Lucca solo partenze. Nel roster principale, hanno salutato il vice coach Giuntoli e adesso il giocatore Fabio Lippi. Il play, dalle notevoli doti tecniche, era arrivato cinque stagioni fa, poco più che ventenne. SI era subito fatto notare per la dedizione e la smisurata voglia di fare bene. "Negli anni è cresciuto molto e si è rivelato determinante nel percorso che il BcL ha fatto per giungere alla finale – scrive a società biancorossa – dimostrando versatilità , capacità di adattamento, passione per i propri colori, doti che al club e al pubblico lo faranno ricordare per diverso tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it