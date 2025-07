Texas si aggrava il bilancio dell' alluvione | almeno 82 morti tra cui 28 bambine

L’alluvione in Texas si fa sempre più grave, con almeno 82 vite spezzate, tra cui 28 bambine, una tragedia che tocca il cuore di tutti. Donald Trump ha annunciato la sua visita in stato di solidarietà, mentre i soccorsi affrontano sfide crescenti a causa delle condizioni meteo avverse. La lotta contro questa calamità continua, ma ogni sforzo è fondamentale per portare soccorso e speranza alle comunità colpite.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler visitare lo Stato venerdì. Soccorsi ostacolati al meteo in peggioramento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Texas, si aggrava il bilancio dell'alluvione: almeno 82 morti, tra cui 28 bambine

