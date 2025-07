Krstovic la Roma fa sul serio | accordo di massima con l’attaccante ma il Lecce spara alto

Il calciomercato a Lecce si fa con il coltello tra i denti: nessuno sconto, solo determinazione e orgoglio. Pantaleo Corvino, direttrice dell’area tecnica, lancia un messaggio chiaro e forte: “Krstovic vale 40 milioni”, mettendo in guardia le pretendenti come la Roma. La sfida è aperta: ogni mossa sarà giudicata senza mezzi termini, perché nel Salento il rispetto e la fermezza sono di casa. La trattativa infiamma gli animi e promette scintille fino all’ultimo colpo di scena.

A Lecce il calciomercato si fa a muso duro. Niente sconti, poche concessioni, tanto orgoglio. Lo si è capito con chiarezza nelle ultime ore, quando Pantaleo Corvino, direttore dell'area tecnica giallorossa, ha scelto di parlare chiaro: "Krstovic vale 40 milioni". Una dichiarazione che suona come una provocazione, ma che allo stesso tempo rappresenta un messaggio diretto a chi, come la Roma, ha già iniziato a muoversi con decisione. Corvino blinda Krstovic, ma lascia aperta la porta. "Nikola ha segnato 12 gol e fornito 6 assist. È l'ottavo attaccante in Serie A per rendimento", ha detto Corvino.

