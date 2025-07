Salieri apparecchia la stagione | Bello che le due imolesi ci siano

Salieri apparecchia la stagione con entusiasmo, felice che le due squadre imolesi siano presenti. Con un passato tra Fortitudo e Virtus Imola, Stefano Salieri, coach di grande esperienza nato nel ’61, ha recentemente lasciato Piacenza per firmare a Vigevano. La piazza lombarda, con la sua passione e tradizione, rappresenta per lui una sfida affascinante. Marino Spaccasassi, il presidente, ha saputo convincerlo: l’avventura sta per cominciare, e la stagione promette grandi emozioni.

Un passato in Fortitudo e ancora prima alla Virtus Imola, una carriera lunghissima tra A2 e B Nazionale, Stefano Salieri, coach castellano classe ’61, archiviata la lunga avventura a Piacenza, ha da poco firmato a Vigevano, storica piazza lombarda. "Ho avuto diversi contatti con squadre di B, ma Vigevano è stata la situazione più affascinante: una piazza passionale e di grande tradizione. Marino Spaccasassi, il presidente, è stato convincente, anche perché io cercavo la serie A2, ma lui ha saputo toccare i tasti giusti e mi ha prospettato di riaprire un nuovo ciclo". Salieri, a Orzinuovi le riuscì di centrare la promozione dopo aver preso una squadra retrocessa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Salieri apparecchia la stagione: "Bello che le due imolesi ci siano"

